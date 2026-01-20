Cosenza trovato morto nella sua auto

A Cosenza, nella mattina del 13 gennaio, è stato trovato morto all’interno della sua auto Luca Carbone. Un vicino di casa è stato fermato e ha confessato di aver sparato, spiegando che il gesto era rivolto a intimidire la vittima. L’indagine è in corso per chiarire le motivazioni e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

