Cosenza trovato morto nella sua auto
A Cosenza, nella mattina del 13 gennaio, è stato trovato morto all’interno della sua auto Luca Carbone. Un vicino di casa è stato fermato e ha confessato di aver sparato, spiegando che il gesto era rivolto a intimidire la vittima. L’indagine è in corso per chiarire le motivazioni e ricostruire la dinamica dell’accaduto.
L'omicidio è avvenuto la mattina del 13 gennaio; la vittima si chimava Luca Carbone. Fermato il vicino di casa che confessa di aver sparato, ma solo per intimidire la vittima. Luca Carbone, 48 anni, è stato trovato morto nella sua auto la mattina di mercoledì 13 gennaio. La scoperta è avvenuta nel quartiere popolare di via Popilia, a Cosenza, e fin da subito è sembrato chiaro che si trattasse di un omicidio. E’ stato fermato il 66enne Francesco de Grandis, vicino di casa della vittima e sospettato di omicidio volontario. L’uomo è stato trovato riverso sul sedile della propria macchina: a dare l’allarme alcuni residenti del quartiere popolare di Via Popilia, a Cosenza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Cosenza, uomo trovato morto in autoA Cosenza, un uomo di 38 anni è stato trovato morto all’interno della propria auto, con ferite da arma da fuoco.
Omicidio di Luca Carbone a Cosenza: 47enne trovato morto in autoA Cosenza, si indaga sull’omicidio di Luca Carbone, 47 anni, trovato senza vita all’interno di un’auto in Largo della Consulta Femminile.
Cosenza, uomo trovato morto in auto - Ucciso a colpi di pistola l'uomo di 38 anni, il cui cadavere è stato trovato al posto di guida della sua auto a Cosenza. La conferma che si è trattato di un omicidio - dopo il ritrovamento nelle vicin ... rainews.it
Cosenza, uomo trovato morto in auto. La macabra scoperta: due bossoli accanto al veicolo. Indaga la polizia - Un uomo di 47 anni, Luca Carbone, è stato trovato senza vita nella giornata di oggi in via Popilia, quartiere popolare di Cosenza. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato raggiunto da un c ... affaritaliani.it
