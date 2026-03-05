È in arrivo un’edizione speciale di vinile che racchiude per la prima volta le interpretazioni di Lucio Dalla e Lucio Battisti. L’album, disponibile per un periodo limitato, permette di ascoltare insieme due delle voci più iconiche della musica italiana. La pubblicazione rappresenta un’occasione unica per gli appassionati di musica di avere entrambi gli artisti in un’unica raccolta.

Un’edizione unica acquistabile in un arco di tempo limitato che unisce due voci immortali della musica italiana. “L’alba di Lucio” è il progetto discografico in vinile formato 12 pollici a 45 giri che rende omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti, due giganti della musica nati a poche ore di distanza il 4 e il 5 marzo 1943. L’alba di Lucio è disponibile in pre-order esclusivamente oggi, giovedì 5 marzo e solo online su Sony Music Store in copie uniche da collezione (https:sme.lnk.todallabattisti). Ogni copia sarà infatti numerata, rendendo ogni vinile un pezzo irrinunciabile per collezionisti e amanti della grande canzone italiana. Il vinile... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’alba di Lucio: Dalla e Battisti per la prima volta sullo stesso vinile

Dalla e Battisti nel 45 giri “L’alba di Lucio”MILANO – Un’edizione unica acquistabile in un arco di tempo limitato che unisce due voci immortali della musica italiana.

Cena spettacolo tributo a Lucio Dalla e Lucio BattistiCena Spettacolo Tributo a LUCIO DALLA E LUCIO BATTISTIGiovedì 05 FEBBRAIO ore 21:00Vic' Street in via Giuseppe Martucci 44 Menù +Spettacolo1.

Tutti gli aggiornamenti su L'alba di Lucio Dalla e Battisti per la....

Temi più discussi: Lucio Dalla e Lucio Battisti in un unico vinile esclusivo: L’ALBA DI LUCIO in pre-order oggi e domani; L’alba di Lucio: per la prima volta Dalla e Battisti insieme su vinile (ma solo per due giorni); LUCIO BATTISTI e LUCIO DALLA insieme su vinile per L’alba di Lucio; Lucio Battisti e Lucio Dalla per la prima volta insieme in un disco che li celebra. Ecco L'alba di Lucio.

Lucio Dalla e Lucio Battisti insieme in un vinileI due artisti sono insieme per la prima volta in un vinile celebrativo. Le copie da collezione saranno disponibili solo per due giorni in pre-order ... iodonna.it

L’alba di Lucio: Dalla e Battisti per la prima volta sullo stesso vinileUn’edizione unica acquistabile in un arco di tempo limitato che unisce due voci immortali della musica italiana. L’alba di Lucio è il progetto discografico in vinile formato 12 pollici a 45 giri ... panorama.it

83 anni fa nasceva Lucio Battisti Cantautore, produttore discografico e arrangiatore italiano, Battisti viene considerato uno dei maggiori cantautori, interpreti e compositori italiani del Novecento. (Poggio Bustone, 5 marzo 1943 – Milano, 9 settembre 1998). - facebook.com facebook

Il #5marzo 254 moriva papa #Lucio. Per la persecuzione ai cristiani fu esiliato subito dopo la sua consacrazione ma in breve, forse quando Valeriano fu nominato imperatore, potè di tornare al suo gregge. Morì pochi mesi dopo, in un periodo di relativa tranquil x.com