Cena spettacolo tributo a Lucio Dalla e Lucio Battisti

Partecipa alla serata dedicata ai grandi di Lucio Dalla e Lucio Battisti, con una cena e uno spettacolo tributo. L’appuntamento è giovedì 5 febbraio alle ore 21:00 presso Vic' Street, in via Giuseppe Martucci 44. Un’occasione per ascoltare le loro canzoni più celebri in un contesto conviviale. Per ulteriori informazioni, contatta il numero 081662423 o il cellulare 3356215087.

Menù +Spettacolo1. TAGLIERE STENDINO DI PRELIBATEZZE € 22,00 BEVANDE ESCLUSE2. CENA (TAGLIERE + PRIMO ) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE3. CENA VIP € 40,00 cadauno (minimo per 2 persone) CALICE DI PROSECCO + MAXI TAGLIERE ARTISTI( DIVERSE PRELIBATEZZE RUSTICHE INCLUSO SECONDO E CONTORNO)+ PRIMO PIATTO + DOLCETTI E FRUTTA + BEVANDE ESCLUSE4. MENU CHAMPAGNE € 75,00 cadauno (minimo per 2 persone)-TAGLIERE PRELIBATEZZE RUSTICHE + FRUTTA E DOLCETTI-BOTTIGLIA DI BERLUCCHI IL RE DELLE BOLLICINE METODO FRANCIACORTAESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE ANTICIPATA(a ogni menù si deve aggiungere € 3,00 servizio e coperto) Cena Napoletana a Napoli zona Chiaja presso il Vic'Street in Via Giuseppe Martucci 44-NapoliMusica dal Vivo, Cabaret e intrattenimento con Ciro Gargiulo e il suo Team Show LiveTarantelle divertimento e vino per una notte napoletana balli della tradizione e commedie con Dalia Deya zazoom. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

