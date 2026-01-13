Francesco Gullo, ex calciatore noto per il suo ruolo nel reality “Campioni, il sogno,” ha espresso forte disappunto per gli attacchi online rivolti a lui. In un messaggio, ha condannato il comportamento degli haters, evidenziando come il bullismo possa avere conseguenze gravi, specialmente per chi è più vulnerabile. Questa vicenda sottolinea l’importanza di rispettare gli altri anche nel mondo digitale.

L’ex calciatore Francesco Gullo è stato uno dei protagonisti del reality show ambientato nel mondo del calcio e andato in onda su Italia uno per due stagioni “Campioni, il sogno” tra il 2004 e il 2006. La trasmissione era incentrata sulla squadra ravennate del Cervia. A condurre la prima edizione c’erano Ilaria D’Amico e Davide De Zan, mentre Daniele Bossari e Federico Lampredi erano al timone della seconda edizione. Gullo ha condiviso un ricordo sui social legato proprio alla sua esperienza a “Campioni”, ma è stato inondato di insulti. “Nel post che ho fatto ricordando ‘Campioni’- ha affermato – in poche ore oltre 200. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Offendono il mio fisico. Siete delle me**e se al mio posto ci fosse una ragazzina debole potrebbe anche suicidarsi. È bullismo”: l’ex calciatore Francesco Gullo furibondo con gli haters

Leggi anche: Francesco Gullo preso di mira perché ingrassato: “Siete spazzatura, questo è bullismo che porta al suicidio”

Leggi anche: Gullo, odio social per l'ex Campioni di origini palermitane: "Insulti per il mio aspetto fisico, fate schifo"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Gullo, odio social per l'ex Campioni di origini palermitane: Insultato per il mio aspetto fisico, fate schifo.

Ci sono momenti in cui chiamare le cose con il loro nome non è un insulto, ma un dovere civile, e questa proposta del deputato leghista Andrea Barabotti è una di quelle occasioni. Quando li chiami fascisti si offendono, ma se una proposta è fascista nella sost x.com

Non ho paura del tempo che passa. Le rughe non mi offendono, la pelle che cede non mi vergogna, i capelli d’argento non mi parlano di fine: mi parlano di strada fatta. Non temo di camminare più piano o di dimenticare un dettaglio… ma una cosa sì: diventar - facebook.com facebook