Offendono il mio fisico Siete delle me**e se al mio posto ci fosse una ragazzina debole potrebbe anche suicidarsi È bullismo | l’ex calciatore Francesco Gullo furibondo con gli haters

Da ilfattoquotidiano.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Gullo, ex calciatore noto per il suo ruolo nel reality “Campioni, il sogno,” ha espresso forte disappunto per gli attacchi online rivolti a lui. In un messaggio, ha condannato il comportamento degli haters, evidenziando come il bullismo possa avere conseguenze gravi, specialmente per chi è più vulnerabile. Questa vicenda sottolinea l’importanza di rispettare gli altri anche nel mondo digitale.

L’ex calciatore Francesco Gullo è stato uno dei protagonisti del reality show ambientato nel mondo del calcio e andato in onda su Italia uno per due stagioni “Campioni, il sogno” tra il 2004 e il 2006. La trasmissione era incentrata sulla squadra ravennate del Cervia. A condurre la prima edizione c’erano Ilaria D’Amico e Davide De Zan, mentre Daniele Bossari e Federico Lampredi erano al timone della seconda edizione. Gullo ha condiviso un ricordo sui social legato proprio alla sua esperienza a “Campioni”, ma è stato inondato di insulti. “Nel post che ho fatto ricordando ‘Campioni’- ha affermato – in poche ore oltre 200. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

offendono il mio fisico siete delle mee se al mio posto ci fosse una ragazzina debole potrebbe anche suicidarsi 200 bullismo l8217ex calciatore francesco gullo furibondo con gli haters

© Ilfattoquotidiano.it - “Offendono il mio fisico. Siete delle me**e se al mio posto ci fosse una ragazzina debole potrebbe anche suicidarsi. È bullismo”: l’ex calciatore Francesco Gullo furibondo con gli haters

Leggi anche: Francesco Gullo preso di mira perché ingrassato: “Siete spazzatura, questo è bullismo che porta al suicidio”

Leggi anche: Gullo, odio social per l'ex Campioni di origini palermitane: "Insulti per il mio aspetto fisico, fate schifo"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Gullo, odio social per l'ex Campioni di origini palermitane: Insultato per il mio aspetto fisico, fate schifo.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.