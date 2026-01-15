Chi è Jonathan Rivolta l’uomo che ha ucciso un ladro durante una rapina in casa Il padre urla | Lasciatelo stare schifosi
Jonathan Rivolta, protagonista di un grave episodio a Lonate Pozzolo, ha ucciso un ladro durante una rapina in casa. La vicenda ha suscitato reazioni, tra cui un commento del padre che ha esortato a lasciare stare. L’evento ha scosso la comunità locale, aprendo un dibattito sulla legittima difesa e sulla sicurezza domestica in provincia di Varese.
Un violento tentativo di rapina finito nel sangue ha sconvolto la tranquillità di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. In una tarda mattinata di gennaio, due malviventi si sono introdotti in un’abitazione convinti di trovarla deserta, ma all’interno si sono imbattuti in Jonathan Maria Rivolta, 33 anni, che in quel momento stava riposando dopo un turno di lavoro notturno. Ne è scaturita una colluttazione drammatica durante la quale il giovane ha colpito a morte con un coltello uno degli intrusi, Adamo Massa, un 37enne con diversi precedenti penali. Rivolta possiede due lauree, una magistrale in Economia e una triennale in Scienze della Comunicazione, coronate da un dottorato in Management. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Leggi anche: Chi è Jonathan Rivolta, che ha ucciso un ladro in casa sua: «Ha fatto bene, siamo tutti con lui»
Leggi anche: Chi è Jonathan Rivolta, il ricercatore che ha ucciso il ladro che gli stava svaligiando casa (e perché al momento non è indagato)
"Ha fatto bene, siamo tutti con lui" Chi è Jonathan Rivolta, l'uomo che ha ucciso un ladro in casa sua >> https://buff.ly/KWb391B facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.