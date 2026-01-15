Chi è Jonathan Rivolta l’uomo che ha ucciso un ladro durante una rapina in casa Il padre urla | Lasciatelo stare schifosi

Jonathan Rivolta, protagonista di un grave episodio a Lonate Pozzolo, ha ucciso un ladro durante una rapina in casa. La vicenda ha suscitato reazioni, tra cui un commento del padre che ha esortato a lasciare stare. L’evento ha scosso la comunità locale, aprendo un dibattito sulla legittima difesa e sulla sicurezza domestica in provincia di Varese.

