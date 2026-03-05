L' agricoltura abruzzese è in affanno | gasolio a 1,20 euro rincari energetici e forniture a rilento

L'agricoltura in Abruzzo affronta diverse difficoltà, con il gasolio agricolo agevolato che ha raggiunto il prezzo di 1,20 euro al litro. La regione sta registrando un aumento dei costi energetici e si segnalano ritardi nelle forniture, creando preoccupazione tra gli operatori del settore. La situazione evidenzia le sfide che gli agricoltori devono affrontare quotidianamente.

L'allarme di Cia Chieti-Pescara e Confagricoltura Chieti, che chiedono misure urgenti per calmierare i costi, garantire continuità nelle forniture e sostenere un settore strategico per l’economia regionale Il gasolio agricolo agevolato vola a quota 1,20 euro al litro e in Abruzzo cresce la preoccupazione per i ritardi e le difficoltà di approvvigionamento. A lanciare l’allarme sono Cia Chieti-Pescara e Confagricoltura Chieti, che parlano di una situazione “sempre più pesante” per le imprese del territorio. Le tensioni sui mercati energetici internazionali, aggravate dai recenti scenari di conflitto in Medio Oriente, stanno producendo effetti immediati sui prezzi di gas e petrolio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

