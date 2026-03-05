Agricoltura in difficoltà in Abruzzo con gasolio a 1,20 euro rincari energetici e forniture a rilento

In Abruzzo, l'agricoltura sta affrontando problemi legati all'aumento del gasolio agevolato che raggiunge 1,20 euro al litro. La regione sta vivendo ritardi nelle forniture e difficoltà nell'approvvigionamento energetico, provocando preoccupazioni tra gli operatori del settore. La situazione evidenzia le sfide attuali per le attività agricole locali.

Il gasolio agricolo agevolato vola a quota 1,20 euro al litro e in Abruzzo cresce la preoccupazione per i ritardi e le difficoltà di approvvigionamento. A lanciare l’allarme sono Cia Chieti-Pescara e Confagricoltura Chieti, che parlano di una situazione «sempre più pesante» per le imprese del territorio. Le tensioni sui mercati energetici internazionali, aggravate dai recenti scenari di conflitto in Medio Oriente, stanno producendo effetti immediati sui prezzi di gas e petrolio. A questo si aggiungono dinamiche speculative che stanno ulteriormente spingendo verso l’alto i costi delle materie prime energetiche, con ripercussioni dirette anche sul comparto agricolo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

