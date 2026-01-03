Furto in una villetta: ignoti malviventi sono penetrati forzando la recinzione e, una volta all’interno, hanno sottratto denaro e gioielli, lasciando le stanze in disordine. Indagini in corso per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell’episodio.

Si sono introdotti in casa forzando la recinzione e una volta dentro l'appartamento hanno fatto razzia di soldi e gioielli lasciando a soqquadro le camere. Il colpo è stato fulmineo con la proprietaria presente in casa che guardava la tv e non si è accorta di nulla se non quando era troppo tardi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Ladri in azione, rubati soldi e gioielli da una villetta

