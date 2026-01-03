Ladri in azione rubati soldi e gioielli da una villetta
Furto in una villetta: ignoti malviventi sono penetrati forzando la recinzione e, una volta all’interno, hanno sottratto denaro e gioielli, lasciando le stanze in disordine. Indagini in corso per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell’episodio.
Si sono introdotti in casa forzando la recinzione e una volta dentro l'appartamento hanno fatto razzia di soldi e gioielli lasciando a soqquadro le camere. Il colpo è stato fulmineo con la proprietaria presente in casa che guardava la tv e non si è accorta di nulla se non quando era troppo tardi. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Furto in una villetta, ladri agiscono di pomeriggio: rubati oro e pistola
Leggi anche: Due furti in casa in una serata a Gorizia: rubati gioielli e soldi
Rapina record in banca, ladri irrompono nel caveau e svaligiano le cassette di sicurezza: rubati 30 milioni di euro; Castelcovati, ladri di rame di nuovo in azione: rubati i pluviali della chiesetta di San Marino; Ladri in canonica, rubate le buste con le offerte dei fedeli durante la messa; Assalto al distributore della farmacia, rubati soldi e preservativi: due a giudizio.
Ladri in azione, rubati soldi e gioielli da una villetta - E' quanto accaduto in via Capuano a Calvi Risorta dove i ladri hanno preso di mira una villetta. casertanews.it
Ladri in azione a casa Salsi: rubati soldi e oro - Scandiano (Reggio Emilia), 9 novembre 2025 – Un lavoro da veri professionisti quello dei ladri che hanno colpito a Jano nell’abitazione dell’ortopedico Antonello Salsi, consigliere comunale di ... ilrestodelcarlino.it
Furto in un negozio di abbigliamento, rubati soldi e merce - I malviventi hanno preso di mira un negozio di abbigliamento in via del Serpente ... grandangoloagrigento.it
Ladri in azione: il metodo del sassolino usato per scoprire se sei in casa fa molte vittime Dettagli in basso - facebook.com facebook
Furti nelle auto, ladri in azione anche a Santo Stefano x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.