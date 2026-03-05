Ladri in azione a Ceniga il bottino è letteralmente d’oro

A Ceniga, nel territorio di Dro, alcuni ladri sono entrati in due abitazioni e hanno rubato oro. L’episodio si è verificato negli ultimi giorni, lasciando i residenti sorpresi e preoccupati. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di raccogliere eventuali testimonianze o prove utili per identificare i responsabili. Nessun dettaglio sui sospettati o sugli eventuali arresti al momento.

L'Alto Garda ancora nel mirino dei ladri. Questa volta l'azione dei malviventi si è concentrata nel territorio di Dro, più precisamente in un paio di abitazioni di Ceniga che, nei giorni scorsi, hanno ricevuto la sgraditissima visita. A rendere nota la notizia è L'Adige, facendo riferimento a quanto accaduto nei giorni scorsi. In un'abitazione di via Cesure, complice l'assenza momentanea della padrona di casa intorno all'ora di cena, i ladri hanno spaccato il vetro di una finestra al piano terra e hanno fatto ingresso nell'abitazione: dopo un po' di ricerche indisturbati, sono riusciti a trovare alcuni gioielli in oro, poi ovviamente fatti sparire.