L' accoppiata tapas-tortellino

È il sesto giorno di guerra, il numero di missili lanciati dall'Iran è sceso dell'86%; un sommergibile americano ha affondato con un siluro una nave da guerra (iraniana), è la prima volta dalla Seconda guerra mondiale; un missile iraniano lanciato su Cipro è finito (abbattuto) in Turchia; la Spagna è passata perla seconda volta nella storia alla dominazione araba senza sparare un colpo e la sinistra italiana applaude Pedro Sanchez, come in un cineforum degli anni '70. Si passa dalle cose gravi al cabaret, in realtà si consuma la tragedia dei progressisti e dei benpensanti che di fronte alla guerra invocano la pace, ma non sanno da che parte sta il bene e il male.