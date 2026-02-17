Corona a Grosseto | Dinner show esclusivo al Salt Tapas Bar tra marketing audace e dibattito sull’immagine della città

Corona ha scelto Grosseto per un evento speciale al Salt Tapas Bar, portando un dinner show che ha attirato l’attenzione dei residenti. La serata, caratterizzata da un’installazione artistica e musica dal vivo, ha suscitato discussioni sull’immagine della città e sul modo in cui si promuove. Un pubblico numeroso ha partecipato, incuriosito dall’originalità della proposta.

Corona a Grosseto: Una Notte al Salt Tapas Bar tra Scandalo e Nuove Strategie di Marketing. Grosseto si prepara ad una serata fuori dagli schemi. Il 3 marzo, il Salt Tapas Bar in piazza del Sale ospiterà Fabrizio Corona, figura controversa del mondo dello spettacolo italiano, per un evento esclusivo che mira a rilanciare il locale e attirare un pubblico selezionato. L’iniziativa, che prevede un dinner show con premium drinks, solleva un dibattito sulla scelta di un personaggio mediatico così polarizzante e sull’impatto di tale operazione sull’immagine della città. Un Locale in Ascesa e una Scommessa Audace.🔗 Leggi su Ameve.eu I due volti della bellezza: talk show & dinner party al Circolo Canottieri Lazio Da “La Ruota della Fortuna” al dinner show in Riviera, Samira sarà protagonista a Rimini Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fabrizio Corona al Salt: una notte fuori dagli schemi in piazza del Sale. Follonica: giovedì sera al Disco Dinner protagonista Corona e il suo The rhythm of the nightPer il Disco Dinner di Follonica è arrivato il momento di scatenarsi con The rhythm of the night. Difficile dimenticare Corona, il gruppo pop e dance italiano che nel 1994 salì in vetta alle ... grossetonotizie.com NUOVA APERTURA A GROSSETO Oggi inaugura Salt Tapas Bar, un nuovo locale contemporaneo nel cuore della città. Un progetto giovane, curato e pieno di entusiasmo che porta sapori internazionali, qualità e una nuova idea di convivialità, graz facebook