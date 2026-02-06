Daniela Vergara si lascia andare a lacrime in diretta, ricordando il marito scomparso improvvisamente. La donna rivela di aver perso l’occasione di dirgli tutto e parla del suo modo di essere, caratterizzato da bontà e assenza di invidia. Un ricordo che commuove e lascia intendere quanto fosse importante per chi lo conosceva.

“Luca è andato via all’improvviso, non siamo riusciti a dirci tutto”. È una confessione a cuore aperto quella che Daniela Vergara, la moglie di Luca Giurato, ha fatto nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona. Il giornalista e storico conduttore di Uno Mattina è scomparso l’11 settembre 2024 e da quel momento la Vergara ha deciso di giocare di sottrazione, evitando apparizioni tv e interviste. Ieri, a sorpresa, ha rotto il silenzio e, senza trattenere le lacrime di commozione, ha raccontato i loro quarant’anni assieme. Un rapporto profondo, cominciato quando lui era notista politico de La Stampa e lei lavorava in una piccola agenzia stampa: colpito dalla sua voce al telefono, Giurato trovò il modo di conoscerla di persona e, dopo una riunione a Palazzo Chigi finita tardi, la invitò a bere qualcosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Luca Giurato è andato via all’improvviso, non siamo riusciti a dirci tutto. Mi ha conquistato il suo essere buono, non conosceva l’invidia e la concorrenza”: Daniela Vergara in lacrime a La Volta Buona

Approfondimenti su Luca Giurato

Daniela Vergara piange ricordando Luca Giurato.

Caterina Balivo torna con un nuovo appuntamento de La Volta Buona, il talk pomeridiano di Rai1.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Luca Giurato

Argomenti discussi: Non gli ho detto tutto, Daniela Vergara in lacrime ricorda Luca Giurato a La volta buona; Daniela Vergara in lacrime: Luca Giurato se n'è andato all'improvviso, non siamo riusciti a dirci tutto; Daniela Vergara commossa ricorda Luca Giurato: Era la mia tavolozza di colori, manca tutto di lui anche i difetti; Daniela Vergara in lacrime per Luca Giurato da Caterina Balivo: Era la mia tavolozza di colori.

Daniela Vergara in lacrime: Luca Giurato se n'è andato all'improvviso, non siamo riusciti a dirci tuttoA 'La Volta Buona' i ricordi commossi della moglie del giornalista e indimenticabile conduttore di 'Uno Mattina' ... today.it

Luca Giurato, la moglie ricorda la sua morte e Caterina Balivo scoppia in lacrimeUn anno e mezzo dopo la scomparsa di Luca Giurato, storico volto di Uno Mattina, Daniela Vergara è tornata a parlare della loro vita insieme a La volta buona, commuovendo tutti. libero.it

Leggo. . A La volta buona arriva per la prima volta Daniela Vergara, vedova di Luca Giurato, e lo fa con la voce rotta ma lo sguardo lucido. È la sua prima intervista dopo la scomparsa del marito, l’uomo con cui ha condiviso più di quarant’anni di vita, lavoro, co facebook

“Mi manca tutto di lui, anche i difetti”. A #LVB le parole commosse di Daniela Vergara, la vedova di Luca Giurato x.com