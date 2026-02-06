Luca Giurato è andato via all’improvviso non siamo riusciti a dirci tutto Mi ha conquistato il suo essere buono non conosceva l’invidia e la concorrenza | Daniela Vergara in lacrime a La Volta Buona
Daniela Vergara si lascia andare a lacrime in diretta, ricordando il marito scomparso improvvisamente. La donna rivela di aver perso l’occasione di dirgli tutto e parla del suo modo di essere, caratterizzato da bontà e assenza di invidia. Un ricordo che commuove e lascia intendere quanto fosse importante per chi lo conosceva.
“Luca è andato via all’improvviso, non siamo riusciti a dirci tutto”. È una confessione a cuore aperto quella che Daniela Vergara, la moglie di Luca Giurato, ha fatto nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona. Il giornalista e storico conduttore di Uno Mattina è scomparso l’11 settembre 2024 e da quel momento la Vergara ha deciso di giocare di sottrazione, evitando apparizioni tv e interviste. Ieri, a sorpresa, ha rotto il silenzio e, senza trattenere le lacrime di commozione, ha raccontato i loro quarant’anni assieme. Un rapporto profondo, cominciato quando lui era notista politico de La Stampa e lei lavorava in una piccola agenzia stampa: colpito dalla sua voce al telefono, Giurato trovò il modo di conoscerla di persona e, dopo una riunione a Palazzo Chigi finita tardi, la invitò a bere qualcosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
