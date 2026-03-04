LA VOLTA BUONA | BOOM DI ASCOLTI LACRIME E POLEMICHE PER IL TALK DELLA BALIVO

La trasmissione La Volta Buona ha registrato un aumento di ascolti significativi nel primo pomeriggio di Rai1, con la curva di ascolto che si è avvicinata più volte a quella di Uomini e Donne. La puntata è stata accompagnata da emozioni e polemiche, mentre gli spettatori hanno assistito a momenti di lacrime e discussioni vivaci.

La Volta Buona ha fatto toccare al primo pomeriggio di Rai1 ascolti che non si vedevano da tempo. La curva più volte è stata ad un passo da Uomini e Donne, e non solo. Il talk show del primo pomeriggio di Rai1 condotto da Caterina Balivo si distingue come un punto di riferimento di spettacolo, leggerezza e gossip all’interno di una programmazione, sia Rai che Mediaset, dove predomina la cronaca nera. E così chi cerca altre notizie, cerca La Volta Buona. Più volte la curva si è avvicinata al 20% di share, ben prima della settimana di Sanremo. Ricordiamo quando Rossella Erra si è difesa dagli attacchi degli haters sul suo fisico. E ora la barriera del 20% è stata infranta, avvicinandosi alla curva di Canale 5 con il dating show di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Bubinoblog

