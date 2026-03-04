La trasmissione La Volta Buona ha registrato un aumento di ascolti significativi nel primo pomeriggio di Rai1, con la curva di ascolto che si è avvicinata più volte a quella di Uomini e Donne. La puntata è stata accompagnata da emozioni e polemiche, mentre gli spettatori hanno assistito a momenti di lacrime e discussioni vivaci.

La Volta Buona ha fatto toccare al primo pomeriggio di Rai1 ascolti che non si vedevano da tempo. La curva più volte è stata ad un passo da Uomini e Donne, e non solo. Il talk show del primo pomeriggio di Rai1 condotto da Caterina Balivo si distingue come un punto di riferimento di spettacolo, leggerezza e gossip all’interno di una programmazione, sia Rai che Mediaset, dove predomina la cronaca nera. E così chi cerca altre notizie, cerca La Volta Buona. Più volte la curva si è avvicinata al 20% di share, ben prima della settimana di Sanremo. Ricordiamo quando Rossella Erra si è difesa dagli attacchi degli haters sul suo fisico. E ora la barriera del 20% è stata infranta, avvicinandosi alla curva di Canale 5 con il dating show di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - LA VOLTA BUONA: BOOM DI ASCOLTI, LACRIME E POLEMICHE PER IL TALK DELLA BALIVO

LA VOLTA BUONA: VITTORIO BRUMOTTI OSPITE NEL TALK SHOW DI CATERINA BALIVOPer la prima volta dopo vari anni a Mediaset, da segnalare per la prima volta negli studi Rai l’arrivo di un noto volto televisivo e non solo.

Leggi anche: La Volta Buona, pagelle 16 febbraio: Caterina Balivo in lacrime (9), il gesto di Convertini per Giada De Blanck (8)

Approfondimenti e contenuti su VOLTA BUONA.

Temi più discussi: Da Matano a Caterina Balivo, il daytime Rai esplode: ascolti stellari con la 'cura' sanremese; La Direzione Intrattenimento Day Time rafforza la propria leadership su Rai 1; Effetto Sanremo sugli ascolti Rai: L’Eredità vola a 5,3 milioni, Day Time domina con share oltre il 30%; Sanremo omaggia Peppe Vessicchio, le lacrime della figlia e di Caterina Balivo.

La Volta Buona, pagelle 4 marzo: Marini in lacrime sulla battuta di Frassica (6), scontro in studio per Sal Da Vinci (5)La Volta Buona, pagelle 4 marzo: Valeria Marini in lacrime per colpa della battuta di Frassica a Sanremo 2026, scontro in studio per Sal Da Vinci. dilei.it

La showgirl da Caterina Balivo: «Pretendo le sue scuse pubbliche»Valeria Marini piange perché non ha apprezzato la sua parodia di Nino Frassica. Sempre a denigrare chi ha successo. Per questo Sal Da Vinci ha vinto e Aldo Cazzullo ha detto le sue cazzullate. Vi ... lanuovasardegna.it

Durante l'ultima puntata de La volta buona la conduttrice incalza il giornalista Aldo Cazzullo in merito alla battuta infelice sulla camorra e Sal Da Vinci dimostrando un coraggio che non era scontato x.com

«Non sono un pezzo di carne, sono una persona». Valeria Marini questa volta non riesce a trattenere le emozioni e, ospite a La volta buona, finisce in lacrime ricordando lo sketch di Nino Frassica sul palco di Sanremo. Le battute sulla sua celebre frase “baci facebook