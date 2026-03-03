La volta buona Magalli sconvolge Balivo | De Martino a Sanremo qualche scimmietta

Durante la finale del Festival di Sanremo, Stefano De Martino è stato menzionato come possibile futuro conduttore e direttore artistico dell'edizione 2027. L'annuncio è stato fatto da Carlo Conti, che ha indicato il suo nome come successore per quel ruolo. La notizia ha suscitato reazioni e commenti tra il pubblico e gli addetti ai lavori, mentre il nome di De Martino viene ora associato a questa prospettiva.

Neanche il tempo dell'annuncio e Stefano De Martino è già sotto tiro. Sabato sera, nel bel mezzo della finale del Festival di Sanremo, Carlo Conti ha dato l'annuncio: sarà il signore dei pacchi di Affari tuoi il suo successore, come direttore artistico e conduttore all'Ariston nel 2027. Prima volta storica (mai era accaduta prima una "incoronazione" in diretta al Festival), anche se in passato più volte era stato accostato a Sanremo il nome dell'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, rivelatosi come ottimo capofila a Stasera tutto è possibile, fortunato show-varietà in prima serata su Rai 2 e da due edizioni alla guida di Affari tuoi, con numeri record.