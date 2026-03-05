La Vis passa all’ultima curva con Nicastro Salvezza vicina e porta dei playoff aperta

Nel match tra la Vis e il Bra, la squadra di casa ha vinto all’ultimo minuto con un gol di Nicastro, portando la squadra più vicina alla salvezza e aprendo le porte ai playoff. La formazione titolare della Vis ha schierato un 3-4-1-2, con i cambi effettuati nel secondo tempo e l’ingresso di Nicastro all’81’. La partita si è conclusa con un risultato di 2-1.

VIS 2 BRA 1 VIS (3-4-1-2): Guarnone; Di Renzo (15' st Pucciarelli), Primasso, Barranco; Zoia, Paganini (15' st Machin), Berengo (15' st Durmush), Giovannini (38' st Ceccacci); Di Paola; Jallow, Lari (31' st Nicastro). All. Stellone. A disp. Pozzi, Fratti, Piras, Bastianelli, Cataudella, Tasini, Padrini, Ventre. BRA (3-5-2): Renzetti; De Santis, Fiordaliso, Sganzerla; Maressa, Lionetti, Campedelli (38' st Di Matteo), Leoncini (23' st Scapin), Rottesteiner (33' st Milani); Baldini (23' st Tuzza), Capac (23' st La Marca). All. Nisticò. A disp. Franzini, Menicucci, Lia, Pretato, Rabuffi. Arbitro: Vingo di Pisa. Reti: 18' st Machin, 43' st Fiordaliso, 49' st Nicastro.