la vendita della stampa e il necrologio del giornalismo tradizionale

La Stampa, quotidiano torinese fondato nel 1867, viene venduta ad Alberto Leonardis, proprietario del gruppo Sae, che possiede alcuni giornali locali e agenzie di comunicazione. La cessione avviene in modo discreto, senza grande clamore, e rappresenta un cambiamento importante per il giornale, che per oltre un secolo è stato legato alla famiglia Agnelli.

Non si tratta solo del passaggio di proprietà di un quotidiano storico. La cessione di Elkann fotografa la crisi dell’informazione stessa. E la fine di un mestiere che fatica a reinventarsi. La Stampa, il quotidiano torinese fondato nel 1867 e per oltre un secolo custodito dalla famiglia Agnelli come uno scrigno di rispettabilità borghese e potere sabaudo, viene ceduta quasi in sordina ad Alberto Leonardis, patron del gruppo Sae, un pugno di giornali locali e agenzie di comunicazione. Un nome che fino a ieri conoscevano solo gli addetti ai lavori. Suona un po’ il necrologio del giornalismo vecchio stile, quello che aveva piantato le radici nel Novecento e che nell’era digitale, nonostante i proclami (Digital First, era il refrain con cui John Elkann preannunciava il ritorno al futuro), non ha mai saputo rinnovarsi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

