Un accordo è stato raggiunto per la vendita della Stampa tra il gruppo editoriale SAE e GEDI. Entrambe le aziende hanno comunicato di voler portare avanti la operazione, senza fornire ulteriori dettagli sui tempi o le modalità. La trattativa riguarda la cessione del quotidiano e coinvolge le rispettive società interessate. La notizia viene resa nota attraverso comunicazioni ufficiali delle parti coinvolte.

Con il gruppo editoriale SAE, che insieme a GEDI ha fatto sapere di voler completare l'operazione nei primi sei mesi del 2026 Il gruppo GEDI, di proprietà di Exor, la società della famiglia Agnelli-Elkann, ha firmato un accordo preliminare per la vendita della Stampa, storico quotidiano di Torino, con il gruppo editoriale SAE. Nel comunicato si dice che si prevede di concludere l’operazione entro il primo semestre del 2026. Nella nota si dice che l’accordo prevede anche la cessione delle testate collegate alla Stampa, le attività digitali, il centro stampa, la rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale e le attività di supporto alla redazione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - C’è un accordo per la vendita della Stampa

La Stampa in vendita, presidio dei giornalisti davanti al Comune: "Elkann i nostri 150 di storia non sono in vendita"Sciopero e presidio dei giornalisti del quotidiano torinese in piazza Palazzo di Città: in piazza, oltre ai giornalisti, i sindacati e i...

