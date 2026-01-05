La terra continua a tremare in provincia di Arezzo | oltre 250 scosse dal 26 dicembre

Da dicembre, la provincia di Arezzo è interessata da un consistente sciame sismico, con oltre 250 scosse registrate fino a oggi. A Sansepolcro e nei comuni limitrofi, le continue attività sismiche stanno influenzando la quotidianità dei residenti, mantenendo alta l’attenzione sulle condizioni del territorio. La situazione resta monitorata dalle autorità, mentre si prosegue con le verifiche e le misure di sicurezza necessarie.

Sansepolcro (Arezzo), 5 gennaio 2026 – Lo sciame sismico che accompagna la Valtiberina durante queste festività non si arresta. Dopo la pausa di venerdì scorso (ripartenza in serata) e le 43 scosse registrate fino alle 15 di sabato, un'altra breve tregua pomeridiana, poi dalle 20.23 fino alle 15 di ieri, la sequenza è ripresa con epicentro nella solita zona a sud della diga di Montedoglio, distante sui 4-5 chilometri sia da Anghiari che da Sansepolcro: 25 i movimenti tellurici rilevati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, anche se soltanto tre di essi hanno superato la magnitudo 2.

