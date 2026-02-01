Torna a tremare la terra in Romagna ma solo per i sismografi | due lievi scosse di terremoto

Due scosse di terremoto sono state rilevate questa mattina in Romagna, tra Portico di Romagna e Casola Valsenio. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma ha registrato i movimenti, ma finora non ci sono segnalazioni di danni o feriti. La terra ha tremato, anche se solo per pochi secondi, e i sismografi continuano a monitorare la zona. Nessun allarme particolare è stato lanciato, ma le autorità invitano a mantenere attenzione.

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma ha registrato due scosse di terremoto nel territorio romagnolo, Portico di Romagna e Casola Valsenio. Tuttavia, nonostante i dati apparsi sui monitor, non c'è spazio per l'allarme: si è trattato di scosse puramente strumentali, non avvertite dalla popolazione. Il primo movimento tellurico si è verificato nella notte tra sabato e domenica, all'1,46, nel comune di Portico e San Benedetto. Il sismografo ha segnato una magnitudo 1.0 Richter, localizzata ad una profondità piuttosto esigua di circa 6 chilometri. Il secondo evento, leggermente più intenso, ma avvenuto a una profondità molto maggiore, è stato registrato domenica mattina, alle 10,59, con epicentro a 4 chilometri a sud-ovest di Casola Valsenio.

