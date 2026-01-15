Senza casa ma con un lavoro Eva lancia un appello disperato | Un tetto per vivere con dignità

Eva, senza una casa ma con un lavoro stabile, chiede aiuto per trovare un tetto che le permetta di vivere con dignità. Dopo aver avviato una piccola attività di pulizie, si trova ora senza abitazione e senza supporto alimentare. La sua situazione evidenzia le difficoltà di molte persone in cerca di stabilità e sostegno in momenti di crisi. Un appello che invita a riflettere sulle fragilità sociali ancora presenti.

Monsummano Terme, 15 gennaio 2026 – Si è tirata su da sola, ha messo in piedi una piccola attività di pulizie, ma ora si trova senza casa e al momento le vengono negati anche i buoni alimentari. È la singolare storia di Eva (nome di fantasia), originaria di Poggibonsi, ma monsummanese d’adozione. Conviveva con il fidanzato a casa di lui, insieme al suocero e al fratello più piccolo del suo convivente. I due non hanno fatto in tempo a sposarsi perché lui è morto, così è dovuta venir via da casa e ora si arrangia dormendo saltuariamente da una lontana parente in provincia di Siena o, qualche volta, in macchina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

