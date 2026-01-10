Il saggio di Elsa Morante sull’Angelico una storia intima e famigliare

Il saggio di Elsa Morante sull’Angelico offre un’analisi approfondita di un artista e di un’epoca, con un’attenzione particolare alle dimensioni intime e familiari della sua vita. La figura di Sant’Antonino Pierozzi, priore di San Marco prima di diventare arcivescovo, si inserisce nel contesto delle opere di Fra Giovanni, contribuendo a comprendere meglio l’atmosfera e il significato delle sue realizzazioni dal 1441 al 1450.

Sant'Antonino Pierozzi, prima di diventare arcivescovo di Firenze, era stato priore del convento di San Marco al tempo in cui Fra Giovanni, l'Angelico, ne affrescava le celle, dal 1441 al 1445, e poi oltre il 1450. Trovo in Piero Bargellini questa citazione: "Il corpo di Gesù Cristo – diceva Sant'Antonino, – fu il più bello corpo d'uomo che mai fosse e che mai abbi a essere". Tendo a escludere che sia mai stata pronunciata da un santuomo una frase così: "Il corpo di Maria fu il più bello corpo di donna che mai abbi a essere". Tota pulchra, piena di grazia. O, nella devozione popolare: "Bella qual sole bianca più della luna.

