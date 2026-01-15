Il Consiglio del Municipio Roma X ha approvato la proposta di mantenere stabile la sede della Biblioteca Elsa Morante al porto turistico di Ostia. La decisione garantisce continuità e accessibilità ai servizi bibliotecari per la comunità locale, consolidando l'importanza di questo spazio culturale nel territorio. La scelta riflette l'impegno a sostenere le istituzioni culturali come risorsa fondamentale per la città.

Ostia, 15 gennaio 2026 – Oggi il Consiglio del Municipio Roma X ha approvato la mozione per il mantenimento e la stabilizzazione della sede della Biblioteca “Elsa Morante” di Ostia presso il porto turistico di Roma. Un atto politico presentato congiuntamente dal Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle e dalla Presidente del Consiglio del Municipio Roma X, che mette al centro un’idea precisa di città: più cultura, più spazi pubblici, più presìdi istituzionali nei territori. Nel Municipio, e in particolare ad Ostia, la domanda di spazi studio, lettura e aggregazione culturale è forte e in costante crescita. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: 'Cantiere Morante', due incontri dedicati a Elsa Morante con Tiziana De Rogatis e Marzia Coronati

Leggi anche: "BELLYssime – storie di danza e libertà" al Teatro Elsa Morante

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Biblioteca Elsa Morante, ok alla sede stabile al porto turistico di Ostia - Il M5S: "Portare cultura dove serve non è un’operazione simbolica, ma una scelta politica precisa" ... ilfaroonline.it