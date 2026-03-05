la stampa a sae una cessione senza garanzie

Gedi ha deciso di cedere La Stampa al Gruppo Sae, che già possiede altre testate tra cui Il Tirreno e La Nuova Sardegna. La transizione avviene senza garanzie formali e l’operazione si concretizza in un contesto già noto, con Sae che dal 2020 gestisce diverse pubblicazioni. La notizia riguarda esclusivamente la cessione e i soggetti coinvolti.

Editoria Gedi smantella lo storico quotidiano di Torino. Politica e sindacati chiedono chiarezza sui livelli occupazionali e la stabilità del progetto. Anche la cessione di Repubblica ai greci sarebbe alle battute finali Editoria Gedi smantella lo storico quotidiano di Torino. Politica e sindacati chiedono chiarezza sui livelli occupazionali e la stabilità del progetto. Anche la cessione di Repubblica ai greci sarebbe alle battute finali L’affare era nell’aria: Gedi cede La Stampa al Gruppo Sae, cui dal 2020 appartengono Il Tirreno, La Provincia Pavese, La Nuova Sardegna, La Gazzetta di Modena, La Gazzetta di Reggio e La Nuova Ferrara. II contratto preliminare, precisa un comunicato, comprende le testate collegate, le attività digitali, il centro stampa, la rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

