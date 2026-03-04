Editoria Gedi firma preliminare per cessione La Stampa a Gruppo Sae

Il Gruppo GEDI ha firmato un contratto preliminare per la cessione de La Stampa al Gruppo SAE. La firma è avvenuta oggi a Roma e segna un passaggio ufficiale nella trattativa tra le due aziende. La stampa italiana seguirà da vicino le prossime fasi di questa operazione, che coinvolge uno dei quotidiani storici del paese.

Roma, 4 mar. (askanews) – Firmato il contratto preliminare per la cessione de La Stampa dal Gruppo GEDI al Gruppo SAE. Lo annunciano le società in un comunicato congiunto. La cessione, precisa la nota, "comprende anche le testate collegate, le attività digitali, il centro stampa, la rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale, nonché le attività di staff e di supporto alla redazione". L'acquisizione avverrà attraverso un veicolo di nuova costituzione, controllato dal Gruppo SAE, "nel quale si prevede anche l'ingresso di investitori legati al territorio del Nord Ovest".