gedi avvia trattativa esclusiva con sae per la cessione de la stampa e i suoi asset

Gedi ha avviato trattative esclusive con Sae per la cessione di La Stampa e dei relativi asset. Sae, con un’esperienza nel settore editoriale e una presenza locale, mira a integrare il quotidiano nel proprio network. I comitati di redazione richiedono garanzie sulla tutela dell’identità del giornale e sui posti di lavoro, evidenziando l’importanza di un processo trasparente e rispettoso delle professionalità coinvolte.

Anche la Stampa, lo storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli, potrebbe passare al gruppo Sae di Alberto Leonardis, che negli ultimi anni ha già acquisito altre testate locali del gruppo come Il Tirreno e La Nuova Sardegna. Gedi ha informato il direttore e il comitato del quotidiano torinese di avere avviato una trattativa in esclusiva che include gli asset collegati e le rotative. La Stampa è un capitolo a parte del n egoziato fra John Elkann e il gruppo greco Antenna dell’editore Theodore Kyriakou, pronto a rilevare le attività editoriali Gedi che comprendono anche La Repubblica, Radio Deejay, Radio Capital e m2o. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

