Lupin the IIIrd - La stirpe immortale recensione | un film esplosivo ma imperfetto

Lupin the IIIrd - La stirpe immortale è l'ultima aggiunta al franchise, diretta da Takeshi Koike. Un film che combina azione esplosiva e uno stile visivo affascinante, offrendo un'esperienza coinvolgente nonostante alcune imperfezioni narrative. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati del personaggio e del genere, che lascia il segno per il suo fascino estetico e l'energia vibrante.

Arriva al cinema Lupin the IIIrd - The Movie - La stirpe immortale, l'ultimo film dell'arco narrativo raccontato dal regista Takeshi Koike: un'opera imperfetta ma dal design irresistibile. È il criminale più famoso della letteratura e del cinema e Monkey Punch l'ha reso anche un'icona della cultura pop. Stiamo parlando di Lupin III, il ladro gentiluomo che abbiamo imparato ad amare decenni fa anche nella sua incarnazione animata: un lungo franchise fatto di serie e film ai quali hanno messo mano grandi autori come Hayao Miyazaki e S?ji Yoshikawa. Quello che abbiamo davanti ora, Lupin the IIIrd - The Movie - La stirpe immortale, in uscita l'11 dicembre nelle nostre sale, è infatti il nuovo capitolo di un universo narrativo iniziato con Lupin the IIIrd - La lapide .