Juventus | la nuova maglia è un esperimento coraggioso

La Juventus ha mostrato ufficialmente la sua nuova maglia per la stagione 202526. La presentazione ha diviso i tifosi, alcuni apprezzano l’idea di un design più audace, altri preferivano uno stile più tradizionale. La società ha deciso di osare, ma il pubblico si divide tra chi pensa sia un esperimento interessante e chi invece lo considera troppo fuori dagli schemi. La reazione dei tifosi si è fatta sentire subito sui social e in curva. Ora si attende di vedere come questa scelta influenzerà il rapporto tra la squadra e i suoi sostenitori.

La presentazione della quarta maglia della Juventus per la stagione 202526 ha scatenato un acceso dibattito tra i tifosi bianconeri. Realizzata da Adidas in collaborazione con lo Studio Sgura di Milano, la divisa alternativa abbandona le classiche strisce verticali bianconere per adottare un design a strisce orizzontali in bianco e nero.

