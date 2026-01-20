La Sposa! | Il mostruoso poster italiano del film di Maggie Gyllenhaal
Warner Bros. Pictures presenta il poster ufficiale italiano di La Sposa!, il nuovo film di Maggie Gyllenhaal, attrice e regista candidata all’Oscar per La figlia oscura. Il poster offre un’anteprima visiva dell’opera, che si preannuncia come un’ulteriore prova del suo talento narrativo. Il film, scritto e diretto dalla Gyllenhaal, esplora temi complessi e si distingue per la sua sensibilità artistica.
Warner Bros. Pictures ha diffuso oggi il poster ufficiale italiano di La Sposa!, il nuovo film scritto e diretto da Maggie Gyllenhaal, candidata all’Oscar per “La figlia oscura”. Un film che si presenta come una reinterpretazione audace e iconoclasta della storia della sposa di Frankenstein, con un cast stellare guidato da Jessie Buckley e Christian Bale. La Sposa è un adattamento contemporaneo del classico di Mary Shelley, con la Gyllenhaal che firma regia e sceneggiatura. La storia segue la nascita e la ribellione della sposa, creata come compagna per la creatura ma dotata di una volontà propria che la rende una minaccia. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
"La Sposa!" è un film horror-drammatico ad alta tensione scritto e diretto da Maggie Gyllenhaal, che propone una rilettura audace e originale del mito di Frankenstein trasferendolo nella Chicago degli anni '30 con un taglio viscerale, romantico e provocatori
