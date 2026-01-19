La sposa! Maggie Gyllenhaal racconta il suo film punk nella Chicago anni ' 30
Maggie Gyllenhaal presenta il suo nuovo film ambientato nella Chicago degli anni '30. L'attrice e regista discussa il progetto, che coinvolge un cast di rilievo e una narrazione che reinterpreta il mito della creatura di Mary Shelley. Un'opera che combina ricerca storica e innovazione narrativa, offrendo uno sguardo originale su un classico della letteratura.
Maggie Gyllenhaal in un primo incontro con la stampa parla del suo prossimo e attesissimo film, che porta sul grande schermo un cast stratosferico e una storia che riscrive il mito della creatura di Mary Shelley. Dopo il cupo e poetico film di Guillermo del Toro, al cinema torna il mito di Frankenstein, stavolta attraverso una rielaborazione della storica lore creata da Mary Shelley; una figura a cui il cinema ha dato vita per la prima volta nel 1935 e che ora torna attraverso la penna e l'obiettivo di Maggie Gyllenhaal. Stiamo parlando de La Sposa! (The Bride!), film in uscita in Italia il 5 marzo e del quale per ora si sapeva molto poco, almeno fino all'uscita di uno spettacolare primo trailer che propone le prime immagini scandite dalla musica di Florence + The Machine. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
