Fallout la seconda stagione promossa o bocciata? Ecco cosa dice il punteggio su Rotten Tomatoes

Sono state pubblicate le prime recensioni della seconda stagione di Fallout, disponibile da oggi su Prime Video, accompagnate dal punteggio su Rotten Tomatoes. I giudizi iniziali sembrano molto positivi, offrendo un'anticipazione delle opinioni dei fan e della critica su questa nuova stagione della serie.

Sono arrivate online le prime recensioni dei nuovi episodi della serie, che da oggi sono disponibili su Prime Video, e con esse anche il punteggio sul noto aggregatore e il trend sembra molto positivo Nel momento in cui scriviamo, i primi tre episodi della seconda stagione di Fallout sono disponibili su Prime Video e nello stesso momento è arrivato anche il punteggio di Rotten Tomatoes su questa nuova stagione della serie. Al momento, i nuovi episodi hanno ottenuto un punteggio quasi perfetto del 98% su un totale di 40 critiche caricate, battendo la prima stagione che non era andata oltre il 93% (dove però le critiche caricate sul sito erano 133). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Ha Senso Guardare FALLOUT Stagione 2

