Fallout la seconda stagione promossa o bocciata? Ecco cosa dice il punteggio su Rotten Tomatoes
Sono state pubblicate le prime recensioni della seconda stagione di Fallout, disponibile da oggi su Prime Video, accompagnate dal punteggio su Rotten Tomatoes. I giudizi iniziali sembrano molto positivi, offrendo un'anticipazione delle opinioni dei fan e della critica su questa nuova stagione della serie.
Sono arrivate online le prime recensioni dei nuovi episodi della serie, che da oggi sono disponibili su Prime Video, e con esse anche il punteggio sul noto aggregatore e il trend sembra molto positivo Nel momento in cui scriviamo, i primi tre episodi della seconda stagione di Fallout sono disponibili su Prime Video e nello stesso momento è arrivato anche il punteggio di Rotten Tomatoes su questa nuova stagione della serie. Al momento, i nuovi episodi hanno ottenuto un punteggio quasi perfetto del 98% su un totale di 40 critiche caricate, battendo la prima stagione che non era andata oltre il 93% (dove però le critiche caricate sul sito erano 133). 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Ha Senso Guardare FALLOUT Stagione 2
Fallout 2 arriva prima del previsto: debutto anticipato su Prime Video - Il primo episodio sarà disponibile sei ore prima del previsto, alle 3 del mattino del 17 dicembre in Italia, dando il via a una nuova a ... hdblog.it
Amazon Prime Video anticipa la prima prima della seconda stagione di Fallout a domani - Un cambiamento dell'ultimo minuto sembra aver leggermente posticipato l'uscita mondiale della seconda stagione di Fallout su Prime Video, originariamente prevista per il 17 dicembre (ora del Pacifico) ... gamereactor.it
Prime Video ci ha permesso di dare uno sguardo approfondito a parte della seconda stagione di Fallout e siamo rimasti soddisfatti. - facebook.com facebook
#Fallout torna con la seconda stagione su #PrimeVideo il 17 dicembre: guardate qui una clip in anteprima in cui Lucy e il Ghoul sono alle prese con una tragicomica disavventura: comingsoon.it/serietv/news/f… x.com
