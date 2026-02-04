Hanno divertito generazioni intere! Il grande ritorno di un classico debutta con un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes

La Disney ha appena portato a casa un grande risultato con il ritorno di un classico che ha fatto divertire intere generazioni. Il film ha ottenuto un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes, dimostrando che i marchi come Pixar, Marvel e Lucasfilm continuano a portare grandi soddisfazioni all’azienda.

Si può affermare con certezza che l’acquisizione da parte della Disney di marchi importanti come Pixar, Marvel e Lucasfilm ha dato ottimi frutti, poiché tutti questi franchise hanno regalato all’azienda una serie di blockbuster di grande successo. Un’acquisizione che non ha avuto lo stesso successo è quella dei Muppets. Sebbene ci siano stati alcuni momenti salienti (il film del 2011 è stato un successo molto apprezzato), ci sono anche diversi progetti che non hanno funzionato. La serie di film reboot è terminata dopo due episodi e una serie TV intitolata The Muppets è stata cancellata dopo una sola stagione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

