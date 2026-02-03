La GdF scopre una antica nave romana nelle acque dello Ionio

La Guardia di Finanza ha scoperto un'antica nave romana sotto le acque dello Ionio. La scoperta è avvenuta a giugno 2025, durante controlli di routine in mare. Le forze specializzate hanno usato strumenti sofisticati che hanno evidenziato un'anomalia sul fondale, portando alla luce un reperto di grande valore storico. Ora gli esperti stanno valutando il suo stato di conservazione.

La scoperta è avvenuta nel giugno 2025 nel corso di normali attività di controllo in mare condotte dalla Guardia di Finanza con l'uso di sofisticate strumentazioni che hanno segnalato un'anomalia sul fondale. Solo oggi la notizia dell'importantissimo ritrovamento è stata diffusa per proteggere il reperto. La scoperta è avvenuta nel corso delle normali attività di controllo in mare condotte dalla Guardia di Finanza con l'uso delle più sofisticate strumentazioni di bordo, che hanno rilevato la presenza di un'anomalia sul fondale. Dopo le immersioni del personale specializzato del Corpo in forza al II° Nucleo Sommozzatori di Taranto assieme alla Soprintendenza hanno rivelato la presenza di un relitto di una grande nave oneraria di epoca tardo-imperiale con il suo carico di anfore.

