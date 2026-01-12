Mentre le proteste in Iran continuano contro un regime repressivo, in Italia si osserva un silenzio insolito da parte della sinistra, solitamente impegnata sui temi dei diritti civili. Questa mancanza di intervento solleva interrogativi sul rapporto tra ideologia e impegno internazionale, evidenziando come le dinamiche politiche possano mutare a seconda del contesto e degli interessi di parte.

Mentre le piazze iraniane continuano a ribollire di rabbia per chiedere la libertà da un regime asfissiante, che anche in queste ore sta mettendo in atto una feroce repressione, in Italia si registra un fenomeno curioso quanto inquietante: il silenzio assordante di quella sinistra che ha fatto dei diritti civili la propria bandiera. Sono loro quelli attenti al femminismo, ai diritti civili, eppure mentre le giovanissime iraniane rischiano la vita nelle piazze, e non solo per modo di dire. Per anni abbiamo assistito a una mobilitazione massiccia, a piazze piene, storie egoriferite, canzoni, post, appelli, spillette dedicate ad altri scenari, forse più social, mentre la rivolta contro il regime degli ayatollah sembra destnata a passare in sordina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Senza anticapitalismo e nemici occidentali, la rivolta iraniana non piace alla sinistra da palcoscenico

Leggi anche: La crisi economica iraniana alimenta la rivolta, ma non scardina il regime

Leggi anche: Patrimoniale, rivolta a sinistra: persino Pd e M5S bocciano la proposta di Landini e Schlein

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Senza anticapitalismo e nemici occidentali, la rivolta iraniana non piace alla sinistra da palcoscenico - Donne, vita, libertà: lo slogan che la sinistra ha dimenticato, girandosi dall'altra parte mentre i giovani iraniani cercano con coraggio di riprendersi il Paese ... ilgiornale.it