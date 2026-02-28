La gloriosa Persia tra lo Scià e la rivoluzione di Khomeini | una terra straordinaria senza pace

La Persia, oggi conosciuta come Iran, è una terra ricca di storia, cultura e paesaggi straordinari. Dopo il periodo dello Scià, il paese ha attraversato una rivoluzione che ha portato all’istituzione di un regime guidato dagli Ayatollah. La nazione resta un punto di riferimento per tradizioni millenarie e per un patrimonio artistico unico nel suo genere.

Da Reza Shah Pahlavi al figlio Mohammad Reza Pahlavi, dal 1925 al 1979 l’Iran fu oggetto di una rivoluzione bianca. Che portò benefici economici, aperture anche progressiste sul tema dei diritti, ma non fu immune da atteggiamenti autoritari. L’ultimo Scià introdusse leggi che obbligavano le industrie a condividere una parte dei profitti con gli operai. E diede il diritto di voto alle donne. Il Prodotto interno Lordo cresceva costantemente e a ritmi alti incontrando l’opposizione religiosa per l’accusa di laicizzazione del Paese. La vicinanza al mondo occidentale e agli Usa creò un’ennesima frattura tra l’Impero e il mondo islamico. La crisi economica che si era abbattuta su Teheran si unì alle proteste del fondamentalismo religioso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

La sinistra marxista e l’illusione islamista: quando l’odio per l’Occidente spinse intellettuali e femministe a sostenere Khomeini, finendo per essere le prime vittime della RivoluzioneNegli anni Settanta femministe, studenti e marxisti sostennero Khomeini come forza anti-imperialista.

