Torna Ostensione diffusa | la sacra sindone incontra i fedeli in Sicilia

Il progetto su scala nazionale è organizzato dai sindonologi, in collaborazione con Othonia della Pontificia università Regina apostolorun di Roma Una copia fotografica della Sacra Sindone a grandezza naturale sarà a disposizione delle parrocchie e dei fedeli per momenti di preghiera personale e comunitaria. Dopo il grande successo del 2025, riparte il progetto ideato dai sindonologi denominato “Ostensione diffusa”, in collaborazione con l’istituto Othonia della Pontificia Università Regina Apostolorum di Roma. “Il progetto è stato pensato” — spiega l’esperto Angelo Russo — “al fine di dare a tutti la possibilità di pregare davanti all’immagine della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Nella parrocchia San Giuseppe l’ostensione della riproduzione in misura reale della Sacra SindoneDal 1° al 10 marzo a San Salvo un’occasione di fede e contemplazione nell'ambito del progetto nazionale di “ostensione diffusa”.

Ad Eboli in esposizione una riproduzione della Sacra SindoneTempo di lettura: < 1 minuto Nel percorso di avvicinamento alla Pasqua, con sensibilità pastorale e attenta dedizione ai particolari, il P arroco la...

Contenuti e approfondimenti su Torna Ostensione diffusa la sacra...

Argomenti discussi: Nella parrocchia San Giuseppe l’ostensione della riproduzione in misura reale della Sacra Sindone; Milano Cortina: esposizione diffusa per la fotografia di Stefano Zardini.