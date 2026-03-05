La Ruota della Fortuna torna dopo lo stop ma niente è come prima

Dopo una breve pausa, dovuta alla trasmissione della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter, il programma La Ruota della Fortuna è tornato in onda su Canale5. La trasmissione, che aveva sospeso le puntate temporaneamente, ha ripreso con le consuete modalità, ma nulla è rimasto invariato rispetto al passato. Il pubblico ha potuto di nuovo seguire il gioco e le risposte dei concorrenti.

Dopo una brevissima e insolita pausa - la prima dall'inizio della stagione, resasi necessaria per lasciare spazio al grande calcio della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter - il pubblico di Canale5 ha potuto finalmente tornare a giocare con La Ruota della Fortuna. La puntata di mercoledì 4 marzo 2026 si è aperta sotto il segno del buonumore, come sempre, ma dopo la pausa la sensazione che il programma sia precipitato in una fase di stanca è più che evidente. Un ingresso "alla Samira" e l'ironia di Gerry L'accoglienza in studio è stata affidata, come di consueto, alle note dei Fortuna Five, ma a rubare la scena è stato un Gerry Scotti in formato attore consumato.