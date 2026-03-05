La Ruota della Fortuna torna dopo lo stop ma niente è come prima

Da dilei.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una breve pausa, dovuta alla trasmissione della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter, il programma La Ruota della Fortuna è tornato in onda su Canale5. La trasmissione, che aveva sospeso le puntate temporaneamente, ha ripreso con le consuete modalità, ma nulla è rimasto invariato rispetto al passato. Il pubblico ha potuto di nuovo seguire il gioco e le risposte dei concorrenti.

Dopo una brevissima e insolita pausa - la prima dall’inizio della stagione, resasi necessaria per lasciare spazio al grande calcio della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter - il pubblico di Canale5 ha potuto finalmente tornare a giocare con La Ruota della Fortuna. La puntata di mercoledì 4 marzo 2026 si è aperta sotto il segno del buonumore, come sempre, ma dopo la pausa la sensazione che il programma sia precipitato in una fase di stanca è più che evidente. Un ingresso "alla Samira" e l'ironia di Gerry L'accoglienza in studio è stata affidata, come di consueto, alle note dei Fortuna Five, ma a rubare la scena è stato un Gerry Scotti in formato attore consumato. 🔗 Leggi su Dilei.it

la ruota della fortuna torna dopo lo stop ma niente 232 come prima
© Dilei.it - La Ruota della Fortuna torna dopo lo stop ma niente è come prima

La Ruota dei Campioni, lo speciale de La Ruota della Fortuna torna stasera (9 gennaio) in prima serata su Canale 5: ospiti e anticipazioniLa Ruota dei Campioni di Gerry Scotti torna con il primo appuntamento del 2026 in prima serata su Canale 5.

Mediaset cambia programmazione del 3 marzo: stop a La Ruota della Fortuna, quando torna in Tv Gerry ScottiLa Ruota della Fortuna non va in onda domani per lasciare spazio alla Coppa Italia.

La Ruota della Fortuna: accuse alla campionessa Beccata con un fo...

Video La Ruota della Fortuna: accuse alla campionessa Beccata con un fo...

Una raccolta di contenuti su Ruota della Fortuna.

Temi più discussi: La ruota della fortuna: Martina alla Ruota delle Meraviglie Video; La Ruota della Fortuna non va in onda stasera: Mediaset cambia palinsesto per la Coppa Italia; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti spiazza Samira Lui: Mi hanno scambiato per te, ma la serata è un flop; La Ruota della Fortuna non va in onda, primo stop in 8 mesi per Gerry Scotti.

La Ruota della Fortuna, Gerry scimmiotta Samira: Mi hanno scambiato per teL'ironia non manca a Gerry Scotti, nella puntata de La Ruota della Fortuna del 4 marzo 2026 ha voluto imitare Samira Lui, qualcuno, dice, l'ha scambiato per lei ... libero.it

ruota della fortuna la ruota della fortunaLa Ruota della Fortuna non va in onda oggi, perchè?Salta la puntata di oggi, martedì 3 marzo 2026, de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Il fortunatissimo e seguitissimo game show non va in onda, per la prima volta da 8 mesi, nella fasce di ... superguidatv.it

Digita per trovare news e video correlati.