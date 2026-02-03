Quando la poesia diventa cura | le parole che gli anziani hanno ritrovato

Gli anziani trovano nuova voce grazie alla poesia. In un momento in cui il silenzio e i ricordi sembrano prendere il sopravvento, alcuni si sono riscoperti attraverso le parole. Le loro storie vengono raccontate ora con versi, e questa piccola rivoluzione aiuta a sentirsi più vivi. La poesia diventa così una cura, un modo per esprimersi e superare il peso del tempo passato.

Presentato a Lostello “Le parole che non ti ho detto. Diario poetico collettivo” C’è un silenzio che spesso accompagna la terza età. Un silenzio fatto di parole non dette, di ricordi che restano dentro, di emozioni che faticano a trovare spazio. A Parma, nei giorni scorsi, quel silenzio si è trasformato in voce, in versi, in racconto condiviso. È accaduto a Lostello del Parco Cittadella, dove è stato presentato Le parole che non ti ho detto. Diario poetico collettivo (Kriss Editore, 2025), un libro che non è solo un’opera letteraria, ma un gesto di cura. Il volume nasce da un concorso di poesia rivolto agli anziani ospiti delle strutture Proges di tutta Italia: persone che, grazie a laboratori creativi e percorsi di ascolto durati un anno, hanno trovato nella scrittura e nell’arte un nuovo modo di esprimersi.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su Anziani Cura

All’interno della Rsa Sabbadini, l’arte si trasforma in uno strumento di cura e coinvolgimento.

Ultime notizie su Anziani Cura

Le parole che ho lasciato volare. Quando la poesia diventa incontrodi Federica Grisolia C’è un momento, impercettibile e necessario, in cui l’ispirazione arriva senza bussare e le parole, una volta affidate alla pagina, smettono di appartenere solo a chi le scrive ma ... paese24.it

Alberto Sani, quando la scultura diventa poesiaAlberto Sani. Quando la scultura diventa poesia. È il titolo della mostra ai Magazzini del Sale, fino al 24 maggio 2026, dedicata alla valorizzazione della produzione artistica di Alberto Sani. lanazione.it

