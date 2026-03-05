il manchester united ha meritato la sconfitta per 2 1 del newcastle

Il Manchester United ha perso 2-1 contro il Newcastle in una partita disputata recentemente. La squadra di casa ha segnato un gol nel secondo tempo mentre il Manchester United ha risposto con un solo gol, senza riuscire a pareggiare. La gara si è conclusa con la vittoria del Newcastle, che ha ottenuto i tre punti. La partita si è giocata senza ulteriori eventi di rilievo.

2026-03-05 01:32:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Ma pochi istanti dopo la sua espulsione, il Newcastle passa in vantaggio quando Anthony Gordon cade sotto una sfida di Bruno Fernandes e poi si trasforma dal dischetto. Casemiro pareggia con un colpo di testa nel primo tempo di recupero, ma lo United non riesce a sfruttare al meglio l’uomo in più. E Carrick ha accettato che i suoi giocatori non meritassero nulla dal gioco. “Per come è andata la partita, l’avevamo in gran parte nelle nostre mani, ma merito va al Newcastle e al modo in cui l’hanno affrontata. Sapevamo che sarebbe stata dura, ma abbiamo portato la partita in una posizione in cui avremmo potuto dare il via, ma non l’abbiamo fatto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

La reazione immediata dello United Strand dopo che un tifoso del Manchester United ha negato il taglio dei capelli in occasione del sorteggio del West HamAllo United Strand è stata negata la possibilità di tagliarsi finalmente i capelli dopo che il Manchester United è stato costretto a pareggiare 1-1...

Premier League, il Boxing Day è in forma ridotta! Oggi solo Manchester United Newcastle in campo: ma perché? La nota del campionato riguardo la sceltaUna sola partita nel Boxing Day inglese rappresenta un evento raro, per certi versi storico.

Manchester United a arshen wasan su da Newcastle kafin juyawa hutun rabin lokaci... • Fagen Wasanni facebook