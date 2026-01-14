Rassegna teatrale Una poltrona per due 2026 tutti gli spettacoli al Piccolo Teatro
La rassegna teatrale “Una poltrona per due” torna al Piccolo Teatro di via Asolo nel 2026, dopo una campagna abbonamenti molto positiva. Questa rassegna, attiva dal 2001, propone una selezione di spettacoli di prosa che si svolgeranno nel corso della stagione. Tutti gli appuntamenti si terranno presso il Piccolo Teatro, offrendo al pubblico un’occasione per apprezzare produzioni di qualità in un contesto culturale consolidato.
Dopo una campagna abbonamenti da record, inizia questo fine settimana al Piccolo Teatro di via Asolo la rassegna di prosa "Una poltrona per due", nata venticinque anni fa nel 2001.Sei spettacoli di qualità, tra classici e contemporanei, il venerdì sera alle 21.15, con alcune tra le compagnie. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
