Valmontone In Scena Pronta la rassegna Teatrale 2026 del Teatro Comunale Cinque spettacoli a partire dal 22 Febbraio

È disponibile la programmazione della Rassegna Teatrale 2026 “Valmontone In Scena” presso il Teatro Comunale. La stagione, composta da cinque spettacoli, prenderà il via il 22 febbraio, offrendo agli spettatori un’opportunità di approfondimento culturale e di intrattenimento. La rassegna si inserisce nel calendario culturale della città, confermando l’impegno del teatro nel proporre eventi di qualità e coinvolgenti per la comunità.

VALMONTONE — È pronta la Rassegna Teatrale 2026 "Valmontone In Scena" del Teatro Comunale. Si tratta di cinque spettacoli programmati

La rassegna teatrale "Una poltrona per due" torna al Piccolo Teatro di via Asolo nel 2026, dopo una campagna abbonamenti molto positiva. Questa rassegna, attiva dal 2001, propone una selezione di spettacoli di prosa che si svolgeranno nel corso della stagione. Tutti gli appuntamenti si terranno presso il Piccolo Teatro, offrendo al pubblico un'occasione per apprezzare produzioni di qualità in un contesto culturale consolidato.

