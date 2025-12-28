Nick Kyrgios piega in due set Aryna Sabalenka nella Battaglia dei Sessi a Dubai

Nel torneo di Dubai, Nick Kyrgios ha affrontato Aryna Sabalenka in un match che ha ricordato la storica “Battaglia dei sessi”. Questa sfida, che ha riacceso l’interesse per il tema delle differenze di genere nel tennis, ha visto i due giocatori confrontarsi in due set. Un incontro che evidenzia come il dialogo tra i generi continui a essere un elemento di attualità nel mondo sportivo.

Il concetto di "Battaglia dei sessi" nel mondo del tennis, rimasto a lungo sopito, è tornato prepotentemente al centro del dibattito. Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka sono infatti scesi in campo alla Coca-Cola Arena di Dubai per una nuova esibizione che non ha mancato di far discutere. Niente doppio misto né artifici spettacolari: una sfida uno contro uno, al meglio dei tre set (con l'eventuale terzo parziale disputato sotto forma di super tie-break a 10 punti ), in cui un uomo e una donna si sono affrontati per stabilire chi fosse il più forte. Il tutto, però, con alcune significative particolarità regolamentari pensate per riequilibrare il confronto.

