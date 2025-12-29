Aryna Sabalenka | Interesse pari a quello generato da una finale del Grand Slam

Aryna Sabalenka, numero uno WTA, ha recentemente partecipato all’esibizione “La Battaglia Dei Sessi” a Dubai, dove è stata sconfitta da Nick Kyrgios con due set a zero. Nonostante la sconfitta, la tennista bielorussa ha espresso soddisfazione per l’interesse mediatico suscitato dall’evento, paragonandolo all’attenzione di una finale di Grand Slam. Un momento che evidenzia l’importanza delle iniziative promozionali nel mondo del tennis.

La bielorussa Aryna Sabalenka è stata sconfitta nell’esibizione de “ La Battaglia Dei Sessi ” dall’ australiano Nick Kyrgios ieri a Dubai, con l’oceanico che si è imposto con un duplice 6-3: in conferenza stampa la numero 1 WTA si è detta molto soddisfatta di quanto fatto e, soprattutto, dell’interesse mediatico generato dalla sfida. Le prime impressioni della bielorussa: “ Penso di aver vissuto un’esperienza incredibile, dall’entrare in campo all’affrontarlo. Sono molto orgogliosa di me stessa per aver avuto il coraggio di espormi a tutto questo e per essere riuscita a mostrare questo livello di tennis. 🔗 Leggi su Oasport.it

