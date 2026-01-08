Ecco le anticipazioni della settimana dal 10 al 16 gennaio 2026 di La Promessa. Durante questi giorni, i telespettatori assisteranno a un momento importante: il licenziamento di Maria. La trama si sviluppa in modo lineare, offrendo agli appassionati nuovi spunti sulla vicenda dei protagonisti. Di seguito, le anticipazioni dettagliate per questa settimana.

Sarà una settimana ricca di colpi di scena per i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate in onda dal 10 al 16 gennaio su Rete 4 assisteremo al licenziamento di Maria. La domestica sarà al centro di una discussione tra Petra e Leocadia, al termine della quale la nuova dark lady autorizzerà la governante ad agire come riterrà più opportuno, e quest’ultima licenzierà Maria. Scopriamo insieme cosa accadrà. Anticipazioni La Promessa: Maria licenziata. Leocadia informa Angela che resteranno a La Promessa. Mentre la ragazza corre a dare a Curro la bella notizia, la madre inizia a prendere le prime decisioni alla tenuta. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dal 10 al 16 gennaio 2026: Petra licenzia Maria

Leggi anche: La Promessa, anticipazioni dal 5 al 10 gennaio 2026

Leggi anche: La Promessa, anticipazioni dal 5 al 10 gennaio 2026

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 4 al 10 gennaio; “La Promessa”, anticipazioni puntate dal 5 al 11 gennaio; La Promessa Anticipazioni dal 4 al 10 gennaio 2026: Curro e Pia alla riscossa, scopriranno insieme chi ha ucciso Jana!; La promessa, anticipazioni dal 4 al 10 gennaio 2026.

Beautiful, Io sono Farah, Forbidden fruit, La forza di una donna, La promessa anticipazioni: puntate di oggi 8 gennaio 2026 - Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah e La forza di una donna, in onda su Canale 5, e de La Promessa, su Rete 4, che andranno in onda o ... msn.com

Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah, La forza di una donna, La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 5 gennaio 2026 - Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah e La forza di una donna, in onda su Canale 5, e de La Promessa, su Rete 4, che andranno in onda o ... comingsoon.it