Caivano inaugurata piazza Annunziatella | la prima cerimonia del nuovo sindaco Angelino

Ilmattino.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata inaugurata ufficialmente piazza Annunziatella a Caivano, segnando la prima cerimonia sotto la guida del nuovo sindaco Angelino. L'evento rappresenta un importante momento di riqualificazione urbana e di impegno per il rilancio della comunità locale, simbolo di un nuovo inizio per la città.

Caivano. «La riconsegna di questa piazza alla comunità è un ulteriore segno che a Città di Caivano, grazie agli interventi del governo e alle elezione del nuovo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

