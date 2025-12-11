Caivano inaugurata piazza Annunziatella | la prima cerimonia del nuovo sindaco Angelino
È stata inaugurata ufficialmente piazza Annunziatella a Caivano, segnando la prima cerimonia sotto la guida del nuovo sindaco Angelino. L'evento rappresenta un importante momento di riqualificazione urbana e di impegno per il rilancio della comunità locale, simbolo di un nuovo inizio per la città.
