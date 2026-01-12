Inaugurata la sede UNICEF di Avellino | Polizia di Stato in prima linea per la solidarietà

Questa mattina è stata inaugurata la nuova sede UNICEF di Avellino, situata in via Nappi. Alla cerimonia hanno partecipato le principali autorità civili e militari della provincia, sottolineando l’impegno condiviso per la solidarietà e il sostegno ai bambini. L’apertura rappresenta un passo importante per rafforzare le attività dell’organizzazione nel territorio e promuovere iniziative a favore dei più giovani.

Si è svolta nella mattinata odierna, alla presenza delle massime Autorità civili e militari della Provincia di Avellino, la cerimonia di inaugurazione della nuova Sede UNICEF di Avellino, in via Nappi.Adesione istituzionale al percorso di solidarietàAll’evento ha preso parte anche il Questore di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Avellino, inaugurata la nuova sede dell'UNICEF Leggi anche: La Polizia di Stato e gli studenti di Avellino uniscono arte e solidarietà per il Natale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Lunedì l’inaugurazione della nuova Sede Provinciale UNICEF; Unicef Avellino: si inaugura la nuova sede provinciale in città; Nuova Sede UNICEF | taglio del nastro con il Presidente Graziano. Inaugurata la sede UNICEF di Avellino: la Polizia di Stato al fianco delle iniziative di solidarietà - Si è svolta nella mattinata odierna, alla presenza delle massime Autorità civili e militari della Provincia di Avellino, la cerimonia di inaugurazione della nuova Sede UNICEF di Avellino, in via Nappi ... irpinianews.it

A Caneva è stata inaugurata la nuova sede comunale della Protezione civile, una struttura pensata per migliorare l’efficienza operativa dei volontari e rafforzare il sistema regionale Leggi https://www.il-meridiano.it/notizie/19085-protezione-civile-inaugurazio - facebook.com facebook

Inaugurata la nuova sede di CNA Gubbio. Andrea Rueca: "Una nuova casa per tutti gli artigiani e le imprese" x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.