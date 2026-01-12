Inaugurata la sede UNICEF di Avellino | Polizia di Stato in prima linea per la solidarietà

Da avellinotoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina è stata inaugurata la nuova sede UNICEF di Avellino, situata in via Nappi. Alla cerimonia hanno partecipato le principali autorità civili e militari della provincia, sottolineando l’impegno condiviso per la solidarietà e il sostegno ai bambini. L’apertura rappresenta un passo importante per rafforzare le attività dell’organizzazione nel territorio e promuovere iniziative a favore dei più giovani.

Si è svolta nella mattinata odierna, alla presenza delle massime Autorità civili e militari della Provincia di Avellino, la cerimonia di inaugurazione della nuova Sede UNICEF di Avellino, in via Nappi.Adesione istituzionale al percorso di solidarietàAll’evento ha preso parte anche il Questore di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Avellino, inaugurata la nuova sede dell'UNICEF

Leggi anche: La Polizia di Stato e gli studenti di Avellino uniscono arte e solidarietà per il Natale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Lunedì l’inaugurazione della nuova Sede Provinciale UNICEF; Unicef Avellino: si inaugura la nuova sede provinciale in città; Nuova Sede UNICEF | taglio del nastro con il Presidente Graziano.

inaugurata sede unicef avellinoInaugurata la sede UNICEF di Avellino: la Polizia di Stato al fianco delle iniziative di solidarietà - Si è svolta nella mattinata odierna, alla presenza delle massime Autorità civili e militari della Provincia di Avellino, la cerimonia di inaugurazione della nuova Sede UNICEF di Avellino, in via Nappi ... irpinianews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.