La piega? È voluminosa e glam Le ispirazioni dalle star

Le star che si sono esibite sul palco di Sanremo e sui red carpet più noti mostrano tutte una preferenza chiara: i capelli sono voluminosi e con un tocco glam. La tendenza riguarda un look che richiama epoche passate, con pieghe piene e morbide. Questi stili sono stati spesso osservati durante eventi di grande rilievo, rendendo evidente il desiderio di un volume marcato e di un aspetto ricco di carattere.

Senza dubbio un omaggio alle epoche passate, che vanno dalle cotonature degli anni Sessanta agli hairstyle esplosivi, a dir poco va va voom degli Ottanta, e che immancabilmente fungono da instancabile ispirazione delle ultime tendenze. Del resto, l'avevamo detto qui, alzare il volume delle proprie chiome, acconciandole in stili nostalgicamente rétro, è una delle tendenze più forti avvistate sulle passerelle di questo inverno ormai al tramonto. E che siamo certi si insinuerà anche nella primavera alle porte. L'epoca di riferimento dei propri hairstyle non conta. Protagonista, qui, è un volume deliziosamente d'antan, un po' come quello del lob di Elodie sfoggiato nel front row delle sfilate milanesi, o puramente rétro come Parker Posey, ai SAG Awards con un caschetto anni Ottanta con punte rovesciate.

