Un' idea per la testa | i tagli capelli per il nuovo anno le ispirazioni dalle star e dai saloni

Per il nuovo anno, i tagli di capelli si ispirano alle star e ai saloni di tendenza. Il 2026 vede il ritorno del bob, interpretato in vari modi: dallo stile ultra short di Lily Collins al clavicle cut di Hailey Bieber. Una selezione di look pratici e di tendenza, ideali per rinnovare il proprio stile con eleganza e semplicità.

Il 2026 sarà costellato ancora dal bob, che si declina in versioni ultra short come quello di Lily Collins, o extra long come il clavicle cut di Hailey Bieber. E poi ancora frangia, magari micro come Kris Jenner, pixie cut dallo stile destrutturato e lunghi che guardano al passato. Qui qualche idea dalle star e dai saloni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

