Un' idea per la testa | i tagli capelli per il nuovo anno le ispirazioni dalle star e dai saloni

Da vanityfair.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il nuovo anno, i tagli di capelli si ispirano alle star e ai saloni di tendenza. Il 2026 vede il ritorno del bob, interpretato in vari modi: dallo stile ultra short di Lily Collins al clavicle cut di Hailey Bieber. Una selezione di look pratici e di tendenza, ideali per rinnovare il proprio stile con eleganza e semplicità.

Il 2026 sarà costellato ancora dal bob, che si declina in versioni ultra short come quello di Lily Collins, o extra long come il clavicle cut di Hailey Bieber. E poi ancora frangia, magari micro come Kris Jenner, pixie cut dallo stile destrutturato e lunghi che guardano al passato. Qui qualche idea dalle star e dai saloni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

un idea per la testa i tagli capelli per il nuovo anno le ispirazioni dalle star e dai saloni

© Vanityfair.it - Un'idea per la testa: i tagli capelli per il nuovo anno, le ispirazioni dalle star e dai saloni

Leggi anche: Un'idea per la testa: è (ancora) tempo di boho hair. Le ispirazioni dalle star

Leggi anche: Un'idea per la testa: i tagli capelli uomo di tendenza per l'Autunno-Inverno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Questo video di un robot che taglia i capelli in strada a Dubai non è reale.

idea testa tagli capelliUn'idea per la testa: i tagli capelli per il nuovo anno, le ispirazioni dalle star e dai saloni - Il 2026 sarà costellato ancora dal bob, che si declina in versioni ultra short come quello di Lily Collins, o extra long come il clavicle cut di Hailey Bieber. vanityfair.it

idea testa tagli capelliI tagli di capelli di tendenza nel 2026: le idee a cui ispirarsi dal Boho Bob alla Birkin Bang - Ecco i tagli di tendenza del 2026 per capelli corti, medi e lunghi e le idee a cui ispirarsi per un'acconciatura trendy, dal Mixie al Boho Bob ... fanpage.it

idea testa tagli capelliTagli capelli 2026: tendenze e idee che arrivano dalle giovanissime - I tagli capelli 2026, corti, medi e lunghi, si diffondono dalle più giovani. amica.it

Blood for Blood | Critical Role | Campaign 4, Episode 10

Video Blood for Blood | Critical Role | Campaign 4, Episode 10

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.