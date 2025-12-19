(Adnkronos) – L'Ucraina ha rivendicato di aver colpito, con un attacco di droni, una petroliera della 'flotta ombra' russa in "acque neutrali" del Mediterraneo. Lo ha riferito all'agenzia Afp una fonte dei servizi di sicurezza di Kiev (Sbu), precisando che si è trattato di una "nuova operazione speciale senza precedenti". "L'Sbu ha colpito con droni aerei . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Ucraina, colpita petroliera della flotta ombra russa nel Mediterraneo

Leggi anche: Il primo attacco ucraino nel Mediterraneo, colpita una petroliera della flotta ombra russa vicino all’Italia – Il video

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ucraina, l'attacco inedito: "Colpita petroliera russa nel Mediterraneo" - L'Ucraina ha rivendicato di aver colpito, con un attacco di droni, una petroliera della 'flotta ombra' russa in "acque neutrali" del Mediterraneo. adnkronos.com