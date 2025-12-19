Ucraina l’attacco inedito | Colpita petroliera russa nel Mediterraneo
(Adnkronos) – L'Ucraina ha rivendicato di aver colpito, con un attacco di droni, una petroliera della 'flotta ombra' russa in "acque neutrali" del Mediterraneo. Lo ha riferito all'agenzia Afp una fonte dei servizi di sicurezza di Kiev (Sbu), precisando che si è trattato di una "nuova operazione speciale senza precedenti". "L'Sbu ha colpito con droni aerei
