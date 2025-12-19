primo attacco di kyiv contro una petroliera russa nel mediterraneo

Per la prima volta droni di Kyiv hanno colpito una petroliera della flotta ombra russa nel Mar Mediterraneo. Lo scrive Reuters, citando un funzionario del servizio di sicurezza ucraino Sbu. Secondo quanto riferito, i droni hanno colpito la nave Qendil in acque a oltre 2 mila chilometri dall’Ucraina, causando danni gravi all’imbarcazione. L’operazione avrebbe causato danni strutturali tali da rendere la nave inutilizzabile, ma senza sversamenti di greggio in quanto la petroliera era vuota al momento dell’attacco. For the first time, Ukraine’s Security Service ( @ServiceSsu ) has struck a tanker belonging to Russia’s shadow fleet in neutral waters of the Mediterranean Sea. 🔗 Leggi su Lettera43.it

