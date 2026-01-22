Francia sequestra nel Mediterraneo petroliera della flotta ombra russa Operazione con nostri alleati

Recenti sviluppi nel Mediterraneo vedono la Francia sequestrare una petroliera della flotta russa, in collaborazione con i propri alleati. Nel frattempo, Zelensky ha annunciato un accordo di sicurezza con Trump, mentre la questione dei territori orientali dell’Ucraina rimane ancora irrisolta. Questi avvenimenti evidenziano le tensioni e le dinamiche geopolitiche in evoluzione nella regione.

«Oggi l'Ue ha stanziato i primi 10 milioni di euro per un nuovo tribunale speciale incaricato di perseguire i leader russi per il loro ruolo nella guerra di Mosca contro l'Ucraina». Lo annuncia l'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas su X. «I leader russi - sottolinea - sono responsabili di questa guerra e devono essere chiamati a risponderne. Non può esserci impunità. Ãê stato un piacere discutere con Alain Berset e firmare il contratto con il Consiglio d'Europa». «Tutto ruota attorno alla parte orientale del nostro Paese. Tutto ruota attorno ai territori. Questo è il problema che non abbiamo ancora risolto», ha spiegato Zelensky. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

